F1, Ferrari a -24 dalla Red Bull in classifica costruttori! Montreal darà risposte, ma sembra un Mondiale più aperto

La Ferrari ha disputato un fine settimana eccezionale a Montecarlo per il GP di Monaco. Charles Leclerc ha sfatato il tabù e, alla terza pole della carriera nella gara di casa, finalmente è riuscito a concretizzare anche alla domenica, trionfando tra mille emozioni nella gara che gli è più cara in assoluto. Un doppio podio, visto anche il terzo posto di Carlos Sainz.

Scorrendo la classifica costruttori, si nota come la Ferrari abbia ben 252 punti, soli 24 in meno della Red Bull. La scuderia austriaca è evidentemente meno dominante e meno prestante rispetto all’anno scorso, basti pensare che lo scorso anno non si sia imposta in una sola gara, mentre in questa stagione già sono state tre le vittorie degli altri.

Red Bull che ha vinto appena una delle ultime tre gare: Verstappen ha vinto per un soffio a Imola, ma è stato battuto da Norris a Miami e oggi non è andato oltre la sesta posizione raccolta in qualifica, mai particolarmente competitivo.

Il Mondiale è quindi più aperto e la Ferrari può competere per il titolo costruttori? Ancora è presto per dirlo, ma sembra che la musica sia radicalmente cambiata rispetto al 2022 e al 2023. Basti vedere anche le differenze mastodontiche tra le performance di Verstappen e quelle di Perez: l’olandese riesce a mettere una pezza anche quando le cose non funzionano, mentre il messicano spesso sprofonda. Ora Montreal che potrebbe dare ulteriori riscontri.