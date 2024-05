VIDEO F1, GP Monaco 2024: la sintesi della gara. Capolavoro Ferrari, vince Leclerc!

Lacrime di gioia al Principato! Dopo un weekend vissuto da assoluto protagonista Charles Leclerc ha vinto il GP più importante della sua carriera, quello di Monaco. Il padrone di casa, già poleman grazie a una qualifica da capogiro, ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari del compagno di squadra Carlos Sainz.

La gara, già solitamente abbastanza difficile, ha avuto un inizio oltremodo travagliato. Pronti-via infatti è scattata una bandiera rossa, scaturita da un brutto incidente provocato da Magnussen, il quale ha colpito la Red Bull di Sergio Perez mandandolo a muro. Uno scontro molto duro che ha causato un ritardo di circa quaranta minuti.

Da menzionare poi quanto successo a Sainz che, sempre nel primo giro, ha riportato una foratura per via di un contatto con Piastri. Una danno fortunatamente “salvato” dalla partenza neutralizzata che ha consentito allo spagnolo di rientrare ai box per intervenire. La sospensione ha di fatto azzerato le strategie, con tutti i piloti che hanno disputato la gara senza mai fermarsi per una sosta.

Dopo la ripartenza Leclerc ha amministrato con fermezza la situazione, lasciandosi poi andare ad un urlo liberatorio una volta tagliato il traguardo. Solo sesto invece il leader del Mondiale Max Verstappen alle spalle di Lando Norris e di George Russell. Sorride la Ferrari, adesso a -24 dalla Red Bull nella classifica costruttori. E in quella piloti, il gap tra Verstappen e Leclerc è di soli trentuno punti. Come si dice in questi casi: “Non succede, ma se succede…”

Rivediamo allora tutte le emozioni del GP di Monaco.

GP MONACO FORMULA 1: SINTESI E HIGHLIGHTS