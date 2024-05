F1, Carlos Sainz: “Felice mi sia stata restituita la posizione, sorpassi impossibili su queste strade”

Una gara fantastica per la Ferrari nel GP di Monaco a Montecarlo: Charles Leclerc ha vinto per la prima volta nella gara di casa, un successo mai stato in discussione, mentre Carlos Sainz, anche con un pizzico di fortuna, ha portato a casa il terzo posto. Lo spagnolo aveva sbagliato durante il primo giro, forando una gomma, poi la bandiera rossa gli ha permesso di ripartire dalla terza piazza.

Queste le considerazioni a caldo dell’iberico intervistato da Jenson Button: “Era davvero al limite quella partenza, ho avuto bruttissime sensazioni dopo il primo giro, che immediatamente sono diventate positive dopo che mi è stata restituita la terza posizione in partenza. Il passo gara era buono come ci aspettavamo, però era praticamente impossibile sorpassare su queste strade”.

“Sono estremamente contento di vedere Charles vincere il suo Gran Premio di casa per il modo in cui ha guidato questo fine settimana e sono estremamente contento di condividere questo podio con lui. Una grande sensazione per tutto il team e cerchiamo di essere più forti ogni weekend. Nel finale sembrava che Lando mi potesse attaccare alla fine, ma ho tenuto bene e ho provato a mettere sotto pressione Piastri, ma non c’era modo di tentare un sorpasso”.