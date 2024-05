SPUNTA IL ROSSO A MONTECARLO! Leclerc domina il GP di Monaco, anche Sainz sul podio!

Charles Leclerc completa l’opera e questa volta, al terzo tentativo, riesce a difendere la pole position tra le strade della sua Montecarlo imponendosi nel Gran Premio di Monaco 2024, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sesto successo in carriera per il monegasco della Ferrari, che torna a vincere dopo quasi due anni di digiuno (GP Austria 2022) sfatando finalmente il tabù del suo GP di casa, in cui per varie vicissitudini non era mai andato a podio.

La Scuderia di Maranello ottiene così la seconda affermazione dell’anno dopo la strepitosa doppietta di Melbourne, raggiungendo quota 10 primi posti nell’evento del Principato (l’ultimo trionfo risaliva al 2017 con Sebastian Vettel, l’unico altro sigillo del XXI secolo fu di Michael Schumacher nel 2001). Corsa dominata senza troppi patemi per Leclerc, che ha preceduto al traguardo la McLaren dell’australiano Oscar Piastri e l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz.

Il nativo di Madrid ha rischiato grosso riportando una foratura al via dopo un contatto con Piastri e fermandosi a bordo pista, ma di fatto la partenza è stata neutralizzata e ripetuta a causa di una bandiera rossa provocata dal brutto incidente tra la Red Bull di Sergio Perez e le Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Sospensione che ha azzerato le strategie, visto che i piloti hanno potuto effettuare in quel frangente il cambio gomme obbligatorio senza doversi fermare ai box nel corso dei 77 giri successivi di gara.

Dopo la ripartenza, senza imprevisti, non ci sono stati particolari emozioni con le posizioni in zona punti che sono rimaste cristallizzate fino alla bandiera scacchi. Quarto posto per la McLaren del britannico Lando Norris davanti alla Mercedes di George Russell e alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, bloccato in sesta posizione subito davanti al sette volte iridato della Mercedes Lewis Hamilton.

In classifica generale Verstappen resta leader ma vede avvicinarsi Leclerc a -31, Norris a -52 e Sainz a -61, mentre Perez sprofonda in quinta posizione a -52. Per quanto riguarda la graduatoria costruttori, Red Bull conserva la leadership con un margine di soli 24 punti sulla Ferrari a 88 sulla McLaren.

CLASSIFICA GP MONACO F1 2024

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Oscar PIASTRI McLaren+7.152 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+7.585 1

4 Lando NORRIS McLaren+8.650 1

5 George RUSSELL Mercedes+13.309 1

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+13.853 2

7 Lewis HAMILTON Mercedes+14.908 2

8 Yuki TSUNODA RB1L 1

9 Alexander ALBON Williams1L 1

10 Pierre GASLY Alpine1L 1

11 Fernando ALONSO Aston Martin2L 1

12 Daniel RICCIARDO RB2L 1

13 Valtteri BOTTAS Kick Sauber2L 2

14 Lance STROLL Aston Martin2L 3

15 Logan SARGEANT Williams2L 2

16 Guanyu ZHOU Kick Sauber2L 2

17 Esteban OCON Alpine– 1

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing– – –

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team– – –

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– – –