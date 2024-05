LIVE Atletica, World Relays 2024 in DIRETTA: l’Italia punta alle qualificazioni olimpiche, c’é Jacobs!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle World Relays 2024, evento fondamentale di qualificazione olimpica per le staffette verso Parigi. Nel day-1 della rassegna iridata dedicata alle staffette saranno ammesse ai Giochi le otto squadre finaliste di ciascuna gara (4×100 maschile e femminile; 4×400 maschile, femminile e mista).

Il regolamento prevede che le approderanno in Finale, conquistando la carta a Cinque Cerchi, le prime due classificate di ogni batteria, mentre nella notte italiana tra domenica 5 e lunedì 6 maggio i team esclusi si giocheranno gli slot rimanenti (6 per evento) tramite i turni di ripescaggio. La Nazionale italiana è intenzionata a chiudere immediatamente il discorso, avendo come target la qualificazione per l’evento nella città degli Innamorati per tutte le staffette.

Grandi attese sulla 4×1000 maschile, che vedrà al via anche Marcell Jacobs. Il bi-campione olimpico a Tokyo vorrà dare un contributo importante alla causa. L’Italia è inserita nella prima batteria e correrà in corsia 7 (orario di partenza previsto le 2.27 italiane di domenica 5 maggio). Il riferimento saranno gli USA, che potranno contare sull’asso Noah Lyles. Le altre avversarie da tenere in grande considerazione saranno Bahamas, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Ghana, Brasile e Liberia.

Il programma inizierà a partire dalle 01.05 italiane di domenica 5 maggio.