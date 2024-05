A che ora corre Jacobs oggi alle World Relays: dove vederlo in tv, programma, streaming

Domenica 5 maggio (ore 02.27 italiane) Marcell Jacobs correrà alle World Relays, ovvero i Mondiali di staffette che si disputano a Nassau (Bahamas). Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà uno dei grandi pilastri del quartetto tricolore, pronto a fornire un contributo determinante dopo la memorabile apoteosi dei Giochi di Tokyo 2020 e lo splendido argento degli ultimi Mondiali.

LA DIRETTA LIVE DELLE WORLD RELAYS DI ATLETICA DALL’1.05 DI DOMENICA 5 MAGGIO

Il velocista lombardo ha fatto il proprio esordio stagionale settimana scorsa correndo in 10.11 a Jacksonville. Appuntamento alle ore 02.27 per le batterie: l’Italia è inserita nella prima e correrà in corsia 7. I rivali di riferimento sono gli USA di Noah Lyles (corsia 4). Le prime due classificate si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 e alla finale del giorno seguente, mentre le altre disputeranno il ripescaggio che metterà in palio gli ultimi sei pass per i Giochi. Le altre avversarie saranno Bahamas, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Ghana, Brasile, Liberia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di quando gareggia oggi Marcell Jacobs alle World Relays, con il palinsesto tv e streaming dell’evento. La garà sarà trasmessa in diretta streaming su Eurovision Sport, prevista la differita su RaiSportHD nella mattinata di domenica, garanntita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani, alle Bahamas sono sei ore indietro rispetto a noi.

A CHE ORA CORRE JACOBS OGGI ALLE WORLD RELAYS

Domenica 5 maggio

Ore 02.27 Batterie 4×100

COME VEDERE LE WORLD RELAYS IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Garantita una sintesi in differita su RaiSportHD secondo i seguenti orari: domenica dalle 10.50 alle 12.15, lunedì dalle 10.40 alle 12.05.

Diretta streaming: Eurovision Sport. Inoltre sarà garantita una sintesi in differita su Rai Play secondo i seguenti orari: domenica dalle 10.50 alle 12.15, lunedì dalle 10.40 alle 12.05.

Diretta Live testuale: OA Sport.