Calendario atletica oggi in tv, World Relays 2024: orari 4 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Nella notte italiana tra sabato 4 e domenica 5 maggio andrà in scena a Nassau (Bahamas) la prima giornata delle World Relays 2024, evento fondamentale di qualificazione olimpica per le staffette verso Parigi. Il day-1 della rassegna iridata assegnerà già complessivamente 40 pass a cinque cerchi, infatti verranno ammesse ai Giochi le otto squadre finaliste di ciascuna gara (4×100 maschile e femminile; 4×400 maschile, femminile e mista).

Nello specifico avanzeranno in finale (e di conseguenza alle Olimpiadi) le prime due classificate di ogni batteria, mentre nella notte italiana tra domenica 5 e lunedì 6 maggio i team esclusi si giocheranno gli slot rimanenti (6 per evento) tramite i turni di ripescaggio. L’Italia vuole però chiudere i conti alla prima occasione utile con il maggior numero possibile di quartetti, per poi cercare di completare l’en plein di staffette qualificate ai Giochi di Parigi 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari italiani della prima giornata delle World Relays 2024. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, inoltre verrà trasmessa una sintesi in differita su Rai Sport domenica dalle ore 10.50 alle 12.15. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO WORLD RELAYS OGGI

Domenica 5 maggio

1.05 4×400 (mista), batterie

1.50 4×100 (femminile), batterie

2.25 4×100 (maschile), batterie

3.05 4×400 (femminile), batterie

3.49 4×400 (maschile), batterie

COME VEDERE LE WORLD RELAYS IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Garantita una sintesi in differita su Rai Sport domenica dalle 10.50 alle 12.15.

Diretta streaming: Eurovision Sport. Inoltre sarà garantita una sintesi in differita su Rai Play domenica dalle 10.50 alle 12.15.

Diretta Live testuale: OA Sport.