L’Italia ha qualificato tre staffette alle Olimpiadi di Parigi 2024 al termine della prima giornata delle World Relays, i Mondiali di specialità in corso di svolgimento a Nassau (Bahamas). Per staccare il biglietto per i Giochi occorreva essere tra le prime due classificate della propria batteria, tutte le altre compagini sono state rinviate ai ripescaggi che domani metteranno in palio gli ultimi sei pass per la rassegna a cinque cerchi.

La 4×100 maschile non ha deluso le aspettative della vigilia. I Campioni Olimpici e vice campioni del mondo si sono meritati il tagliando per le Olimpiadi grazie al secondo posto ottenuto alle spalle degli USA. Buona apertura di Roberto Rigali, rettilineo convincente e solido di un pimpante Marcell Jacobs (buon 9.04 lanciato), pennellata magistrale in curva di Lorenzo Patta (pazzesco 9.19) e chiusura di Filippo Tortu (9.28). Il quartetto tricolore ha chiuso in 38.14 alle spalle degli USA dello scatenato Noah Lyles (37.49).

La 4×400 maschile ha strabiliato con una prova di grandissima sostanza, imponendosi nella propria batteria con il tempo di 3:01.68 davanti a Gran Bretagna (3:02.10) e Qatar (3:02.55). Avvio solido di Luca Sito (45.36), grande seconda frazione di Vladimir Aceti (45.11) che porta il quartetto al comando, Edoardo Scotti allunga di prepotenza (45.40) e poi Davide Re amministra la situazione (45.81).

La 4×400 femminile ha firmato un’autentica magia, vincendo la propria batteria in 3:26.28 davanti a Canada (3:27.17) e Olanda (3:28.10). Avvio propositivo di Rebecca Borga, frazione di forza da parte di Ayomide Folorunso prima di pagare un po’ dazio sul rettilineo finale, eccezionale Giancarla Trevisan in terza e poi superlativa Alice Mangione, che nella seconda parte della quarta frazione ha superato in scioltezza la canadese Alyssa Marsh.

La 4×100 femminile è stata un po’ la delusione della serata in casa Italia, considerando anche il quarto posto agli ultimi Mondiali. Le azzurre si sono fermate al quarto posto (43.08) alle spalle di Polonia (42.81), Canada (42.98) e Cina (43.03). Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese non sono state pimpanti come ci si aspettava e sono così costrette al ripescaggio di domani per meritarsi la partecipazione ai Giochi (anche se resta poi l’àncora di salvataggio del ranking).

La 4×400 mista sembra essere la compagine meno quotata della spedizione tricolore alle Bahamas. Riccardo Meli, Anna Polinari, Lapo Bianciardi, Alessandra Bonora terminano in quinta piazza (3:16.88) alle spalle di USA (3:11.52), Nigeria (3:13.79), Sudafrica (3:15.95) e Ungheria (3:16.80). Domani ci si giocherà il ripescaggio.