Marcell Jacobs si riconcilia con il padre: Giorno del Ringraziamento in famiglia. La mamma: “Credo nei miracoli”

Marcell Jacobs ha pubblicato una foto sui propri profili social che lo ritrae insieme al padre Lamont. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri si è riavvicinato al genitore e hanno festeggiato insieme il Giorno del Ringraziamento, uno dei giorni più sentiti dell’anno negli USA. Il velocista lombardo, tornato negli Stati Uniti d’America per allenarsi alla corte di Rana Reider, sembra avere ritrovato il rapporto con quel padre da cui è rimasto a lungo separato.

Lo sprinter aveva infatti dichiarato in passato di non ricordarsi della figura paterna, proprio perché è cresciuto insieme alla mamma a Desenzano sul Garda dopo essersi trasferito dal Texas, dove è nato il 26 settembre 1994. Il 30enne ha trascorso la giornata a Kingsland (Georgia) insieme alla moglie Nicole e ai due figli della coppia (Anthony e Meghan, l’azzurro ha avuto in passato Jeremy da un’altra ragazza, a cui nonno Lamont sembra essere molto legato).

Viviana, la mamma di Jacobs, ha raccontato sui social la gioia per questo momento speciale: “Questo è il risultato della pazienza dell’amore verso un credo e un ideale di Famiglia. Bisogna sempre credere che tutto è possibile! Oggi più che mai credo nei miracoli piena di gioia e lacrime: se accettiamo le scelte degli altri e aspettiamo, tutto torna! Dal 1994 al 2024, trent’anni di lunga attesa: è stata una Festa del Ringraziamento in tutto e per tutto! L’universo continua a sostenerci nei nostri desideri, non ti stancare di aspettare“.