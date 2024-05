Nella notte italiana si disputeranno le batterie delle World Relays, i Mondiali di staffette che vanno in scena a Nassau (Bahamas). Per ogni specialità si presenteranno ai blocchi di partenza 32 squadre, per un totale di quattro serie da otto compagni ciascuna: le prime due classificate di ogni serie si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 e all’atto conclusivo di questo evento, mentre le altre formazioni saranno richiamate al ripescaggio di domenica che assegnerà gli ultimi sei pass per i Giochi.

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni all’appuntamento. Si incomincerà con la 4×400 mista, gli azzuri saranno nella seconda batteria: corsia 4 molto buona, gli USA saranno ampiamente favoriti e bisognerà lottare con Sudafrica, Nigeria, Bahrain, Ungheria e India per centrare l’obiettivo. A seguire la 4×100 femminile: il quartetto tricolore sarà nella quinta corsia della seconda batteria, compito decisamente ostico contro Giamaica, Polonia, Canada e senza sottovalutare Repubblica Dominicana, Cina e Danimarca.

Grande attesa per la 4×100 maschile. Marcell Jacobs e compagni correranno nella prima batteria in una scomoda corsia 7: gli USA di Noah Lyles sono i grandi favoriti, i Campioni Olimpici e argento iridato se la dovranno vedere soprattutto con Ghana e Brasile, senza dimenticarsi di Bahamas, Corea del Sud, Repubblica Ceca e Liberia.

Compito non semplice per la 4×400 femminile: corsia 6 nella prima batteria, tra Canada (5) e Australia (7), con Svizzera e Australia scalpitanti, mentre Zambia e India saranno all’interno. La 4×400 maschile correrà nella terza batteria in un’interessante quinta corsia, ma ci sarà la Gran Bretagna: probabile confronto con Paesi Bassi e Bahamas per il pass a cinque cerchi, sulla carta sono inferiori Venezuela, Senegal, Kenya e Qatar.