LIVE Cinque Mulini 2024 in DIRETTA: attesa per Nadia Battocletti

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Cinque Mulini 2024. L’avvicinamento agli Europei di Cross entra nel vivo con la novantaduesima edizione della leggendaria corsa campestre lombarda che per la prima volta nella storia viene disputata in autunno per favorire la preparazione degli atleti alla competizione continentale.

C’è tanta attesa per la corsa femminile: gli occhi di tutti gli appassionati italiani, e non, saranno rivolti su Nadia Battocletti. Quest’oggi l’argento olimpico nei 10.000 metri piani tornerà in corsa. L’azzurra proverà a riportare l’Italia al successo nei Cinque Mulini, impresa che manca dal 1990 quando trionfò Nadia Dandolo. Non mancano le avversarie di livello tra cui la keniana Sheila Jebet e la tedesca Elena Burkard.

Nella gara maschile sono diversi gli atleti stranieri al via: le nazioni favorite alla vigilia sono Kenia, Burundi ed Etiopia. Tanta curiosità soprattutto per il diciassettenne keniota Andrew Kiptoo Alamisi, fresco campione del mondo U20 nei 5000. In casa Italia occhi puntati su Pietro Arese ed Ossama Meslek. Per trovare l’ultimo successo italiano nella gara maschile bisogna risalire al 1986, anno in cui vinse Alberto Cova.

Il programma seniors della Cinque Mulini 2024 prevede la gara femminile (6.200 metri) alle 11.20 mentre alle 12.00 scatterà la prova maschile (10.200 metri). Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della novantaduesima edizione della Cinque Mulini con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!