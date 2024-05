L’Italia ha qualificato la sua prima staffetta alle Olimpiadi di Parigi 2024. La 4×100 maschile ha raggiunto l’obiettivo grazie al secondo posto ottenuto nelle batterie delle World Relays, i Mondiali di staffette che si stanno disputando a Nassau (Bahamas). Soltanto le prime due classificate di ogni serie staccavano il biglietto diretto per i Giochi e il quartetto tricolore più atteso della giornata non ha deluso le aspettative, rispettando il pronostico della vigilia e meritandosi il tagliando per la rassegna a cinque cerchi. Tra tre mesi si potrà difendere il mitologico titolo conquistato nel 2021.

Il CT Antonio La Torre ha confermato il quartetto che ha conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Mondiali. Un lancio di contenimento di Roberto Rigali (10.63) permette all’Italia di prendersi subito la seconda posizione alle spalle dei favoritissimi USA, spinti da un rimarchevole 10.32 di Courtney Lindsey (primatista mondiale stagionale dei 200 metri). Il testimone è così passato nelle mani di Marcell Jacobs, Campione Olimpico dei 100 metri che ha dimostrato una grande efficienza dopo il 10.11 di settimana scorsa alla sua prima uscita individuale: il velocista lombardo ha ben impressionato sul lanciato con una buona falcata, chiudendo con un eccellente 9.04 nello scontro diretto con Kenneth Bednarek (8.91 per l’argento olimpico sul mezzo giro di pista).

Gli azzurri fanno il vuoto nei confronti di Brasile e Liberia, restando alle spalle degli statunitensi e viaggiando agili verso il pass per le Olimpiadi. Lorenzo Patta ha pennellato una splendida curva in 9.19 (miglior terza frazione della batteria, l’americano Kyree King si è espresso in 9.31) e ha lanciato un pimpante Filippo Tortu. A risultato nei fatti in cassaforte, il brianzolo ha gestito la situazione e ha chiuso il rettilineo finale in 9.28, vedendo da lontano il fenomenale assolo di Noah Lyles (8.95 per il Campione del Mondo di 100, 200, 4×100). L’Italia ha così chiuso con il tempo di 38.14, che è comunque il settimo crono della storia del Bel Paese (ricordiamo che il record nazionale è il 37.50 con cui Patta, Jacobs, Fausto Desalu e Tortu hanno conquistato l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020).

Gli USA hanno vinto in 37.49 e sono stati promossi ai Giochi. Il Brasile (terzo in 38.79), la Liberia di Joseph Fahnbulleh (quarta in 39.07), Corea del Sud (39.25), Bahamas (39.27), Repubblica Ceca (39.31) e Ghana (squalificato) avranno un’ultima occasione nei ripescaggi che domani metteranno in palio gli ultimi sei pass per le Olimpiadi. L’Italia tornerà in pista per disputare la finale contro le altre formazioni già ammesse a Parigi 2024: gli USA, la Francia (38.32) e la Gran Bretagna (38.36) avanzate dalla seconda batteria, il Canada di André De Grasse (38.11) e la Giamaica di Ryiem Forde (38.50) promosse dalla terza, il Giappone di Abdul Hakim Sani Brown (38.10) e la Cina di Zhenye Xie (38.25) emerse dalla quarta.