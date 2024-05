L’Italia fa festa anche con la 4×400 maschile alle World Relays, i Mondiali di staffette in corso di svolgimento a Nassau (Bahamas). Gli azzurri hanno vinto di forza la propria batteria e si sono qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024: serviva essere tra le prime due classificate della propria serie per fare festa e il quartetto tricolore ha fatto brillantemente centro, senza dove passare dai ripescaggi di domani. La compagine del miglio si aggiunge così alla 4×100 maschile e alla 4×400 femminile, che nel corso della nottata avevano staccato il biglietto per i Giochi.

Luca Sito non si è tirato indietro nella prima frazione, rispondendo ben presente alla chiamata e tenendo il passo del quotato britannico Matthew Hudson-Smith e del qatarino Ammar Ismail Yahia Ibrahim (terzo posto in 45.36). Vladimir Aceti è rimasto guardingo per tre quarti di gara, poi ha messo il turbo sul rettilineo conclusivo e con una frazione da 45.11 ha portato l’Italia al comando. Edoardo Scotti ha poi fatto il vuoto insieme alla Gran Bretagna e al Kenya, prima di aumentare il ritmo e guadagnare margine nei confronti degli avversari (45.40).

Testimone di lusso in mano al veterano Davide Re, che non esagera nel primo mezzo giro di pista e poi decide di incrementare in maniera convinta (45.81) per trascinare la squadra verso la vittoria. L’Italia si è imposta in 3:01.68, precedendo ampiamente la Gran Bretagna (3:02.10) che vola ai Giochi, mentre Qatar (3:02.55), Olanda (3:03.02) e Kenya (3:03.29) sono rimandati ai ripescaggi.

L’Italia tornerà in pista domani per disputare la finale contro le altre squadre già qualificate alle Olimpiadi: Giappone (3:00.98) e Germania (3:01.25) promosse dalla prima batteria, Belgio (3:00.09) e Nigeria (3:01.70) avanzate dalla seconda, la Gran Bretagna, Botswana (2:59.73) e Sudafrica (2:59.76) che hanno fatto festa nella quarta.