L’Italia vola alle Olimpiadi di Parigi 2024 con una grandiosa 4×400 femminile, capace di vincere di forza la batteria delle World Relays, i Mondiali di staffette in corso di svolgimento a Nassau (Bahamas). Il quartetto tricolore si è imposto con il tempo di 3:26.28 e ha così staccato il biglietto per i Giochi riservato alle prime due classificate di ciascuna serie, mentre gli ultimi sei tagliandi verranno messi in palio nei ripescaggi di domani. La nostra Nazionale ha fornito una prestazione di ottimo respiro tecnico e agonistico, riuscendo a raggiungere l’obiettivo in maniera perentoria.

Rebecca Borga si è espressa in una buona prima frazione da 52.12, offrendo così il testimone ad Ayomide Folorunso in terza posizione. La primatista italiana dei 400 ostacoli è partita a spron battuto e ha preso la testa della gara, ma sul rettilineo conclusivo era in evidente debito di forze e ha dovuto stringere i denti, transitando in terza piazza dietro a Canada e Australia (l’emiliana ha chiuso il giro di pista in 52.05).

Giancarla Trevisan ha controllato la situazione e poi ha ampliato la propria falcata, superando di forza l’australiana Mikeala Selaidinakos e andando a tallonare la canadese Kyra Constantine, chiudendo in 51.55 e lanciando la chiusura di Alice Mangione. L’azzurra ha inizialmente faticato a contenere l’affondo della canadese Alyssa Marsh, ma si è poi scatenata nella seconda parte e sul rettilineo finale ha superato la nordamericana a doppia velocità (50.56 il suo crono), guidando l’Italia verso il successo.

Anche il Canada è stato promosso alle Olimpiadi (3:27.17), mentre l’Olanda (3:28.10, senza Femke Bol impegnata nella mista) e l’Australia (3:28.20) sono al momento fuori. L’Italia tornerà in pista domani per disputare la finale contro le altre formazioni già qualificate ai Giochi ovvero il Canada, l’Irlanda (3:24.38, record nazionale) e la Gran Bretagna (3:24.89) promosse dalla seconda batteria, la Polonia (3:27.11) e la Francia (3:28.06) avanzate dalla terza, gli USA (3:24.76) e la Norvegia (3:26.89) che hanno fatto festa nella quarta.