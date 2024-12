LIVE Atletica, Europei cross 2024 in DIRETTA: Nadia Battocletti si gioca l’oro, attesa per Crippa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di cross 2024. La stagione della grande Atletica internazionale termina con gli Europei di corsa campestre in scena ad Antalya (Turchia). Quest’anno la rassegna continentale assegnerà 7 titoli di cui 6 individuali ed uno a squadre (staffetta mista).

La spedizione azzurra sarà guidata da Nadia Battocletti. La fuoriclasse italiana vuole chiudere un’annata da sogno con un’ultima grande medaglia: la vice campionessa olimpica dei 10.000 metri proverà a portare l’Italia sul gradino più alto del podio per la prima volta nella storia. Il miglior risultato di un’atleta italiana nella gara femminile senior porta proprio la firma di Battocletti che lo scorso anno ha chiuso seconda alle spalle di Karoline Bjerkeli Groevdal, che quest’anno non proverà a difendere il titolo.

L’assenza della norvegese, tre volte campionessa in carica, alza le aspettative su Battocletti che si presenta a questa gara come una delle favorite: l’azzurra è data in condizione ottimale dopo aver ottenuto un terzo posto alla Cinque Mulini e la vittoria ad Alcobendas. A rappresentare l’Italia ci saranno anche Ludovica Cavalli e Federica Del Buono, che cercheranno un piazzamento di rilievo.

Nella gara maschile l’Italia si affiderà a Yeman Crippa, il quale cerca un nuovo piazzamento sul podio a cinque anni dall’argento. Impresa non semplice per l’azzurro che dovrà confrontarsi contro avversari di altissimo livello: su tutti spiccano Jakob Ingebrigtsen, Yann Schrub, vincitore 12 mesi fa, Therry Ndikumwenayo ed Isaac Kimeli. Italia che proverà ad essere protagonista anche nella staffetta mista con Pietro Arese, Sebastiano Parolini, Sinteayehu Vissa e Marta Zenoni.

Il programma degli Europei di cross 2024 scatterà alle 9 con la gara femminile Under 20, seguita da quella maschile e dalla staffetta mista (9.55). La giornata entrerà nel vivo alle 11.31 con la gara seniores femminile. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale degli Europei di cross con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!