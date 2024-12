Da Berrettini a Musetti: dove giocheranno gli azzurri nei primi tornei ATP del 2025

In attesa della chiusura del 2024 del tennis maschile, per la quale mancano all’appello le Next Gen ATP Finals, che saranno in programma dal 18 al 22 dicembre a Jeddah, in Arabia Saudita, è già tempo di pensare al 2025, che partirà appena cinque giorni dopo.

La United Cup, infatti, si svolgerà tra Perth e Sydney da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025. In contemporanea si disputeranno anche gli ATP 250 di Brisbane e di Hong Kong, a partire da lunedì 30 dicembre 2024.

Si conoscono ormai tutte le entry list dei tre tornei citati: per quanto riguarda la United Cup, per il settore maschile scenderanno in campo per rappresentare l’Italia Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Matteo Gigante.

A Brisbane, invece, saranno al via Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, infine ad Hong Kong scenderanno in campo Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Da tempo è noto che Jannik Sinner giocherà direttamente gli Australian Open.

I primi tre tornei del 2025 andranno a definire la classifica di lunedì 6 gennaio 2025, che verrà utilizzata per definire le 32 teste di serie degli Australian Open: Matteo Berrettini, che ha chiuso l’anno al numero 34, è alle porte della top 32. L’azzurro dovrà cercare di guadagnare posizioni prendendo parte al torneo australiano.

Nella settimana successiva si giocheranno altri due tornei ATP 250, in programma ad Adelaide, in Australia, ed Auckland, in Nuova Zelanda, che scatteranno lunedì 6 gennaio e si concluderanno sabato 11. Domenica 12 sarà già tempo degli Australian Open 2025, con il primo Slam stagionale che si concluderà domenica 26 gennaio.

CALENDARIO ATP FINO AGLI AUSTRALIAN OPEN 2025

18-22 dicembre Next Gen ATP Finals 2024, Jeddah, Arabia Saudita

27 dicembre-5 gennaio United Cup 2025, Perth-Sydney, Australia

30 dicembre-5 gennaio ATP 250 Brisbane, Australia

30 dicembre-5 gennaio ATP 250 Hong Kong, Hong Kong Cina

6-11 gennaio ATP 250 Adelaide, Australia

6-11 gennaio ATP 250 Auckland, Nuova Zelanda

12-26 gennaio Australian Open, Melbourne, Australia