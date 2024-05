Arnaldi-Fils, Roland Garros 2024: orario, programma, tv, streaming

Domani, lunedì 27 maggio, Matteo Arnaldi disputerà il suo primo incontro al Roland Garros 2024. Il ligure affronterà nel secondo match in programma sul campo Simonne Mathieu il francese Arthur Fils (n.29 del seeding). Una partita complicata per Arnaldi, al cospetto di uno dei giocatori più interessanti a livello internazionale, che vorrà fare bene davanti al pubblico di casa.

Non viene da un periodo scintillante l’allievo di Alessandro Petrone. La terra rossa, per il momento, non ha sorriso particolarmente, se si fa eccezione per il buon risultato ottenuto a Barcellona (quarti di finale). Si aspettava molto di più da se stesso l’azzurro e forse questo è stato uno dei problemi di questo 2024. Vedremo se nella partita contro Fils, il nostro portacolori saprà trovare un po’ il proprio equilibrio.

Sono due i precedenti tra l’azzurro e il transalpino e in entrambe le circostanze ha vinto Arnaldi. Nel 2023 i due si affrontarono negli US Open e fu una partita epica vinta dal tennista tricolore al quinto set. Quest’anno l’incrocio è stato nel Masters1000 di Miami, con successo più netto sullo score di 6-3 6-4. I tennisti però mai hanno giocato contro sulla terra rossa.

La partita tra Matteo Arnaldi e Arthur Fils, valida per il primo turno del Roland Garros 2024, andrà in scena domani sul campo Simonne Mathieu di Parigi e sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ARNALDI-FILS ROLAND GARROS 2024

Lunedì 27 maggio

COURT SIMONNE-MATHIEU – Inizio dalle ore 11.00

R. Masarova vs M. Vondrousova [5]

M. Arnaldi vs A. Fils [29]

M. Sakkari [6] vs V. Gracheva

D. Koepfer vs D. Medvedev [5]

PROGRAMMA ARNALDI-FILS ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport