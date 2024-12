BASTONATE! Sofia Goggia è un tornado: domina il superG di Beaver Creek con una magistrale prova di forza!

La regina della velocità è ufficialmente tornata! Sofia Goggia trionfa nel superG di Beaver Creek e torna alla vittoria nella specialità un anno dopo l’ultima volta (dicembre 2023 a St.Moritz). Si tratta del venticinquesimo successo della carriera in Coppa del Mondo per la bergamasca, che oggi ha dato una lezione a tutte le avversarie. I dolori e le preoccupazioni per l’infortunio al piede sono ormai dimenticati e adesso è solo il momento della festa per una campionessa semplicemente straordinaria.

Goggia ha pennellato nella parte alta, dove ha costruito la sua vittoria. La bergamasca ha commesso solo una leggera sbavatura prima del salto finale, ma è riuscita a conservare ben 48 centesimi sulla svizzera Lara Gut-Behrami. Grande sorpresa sul gradino più basso del podio, visto che ci sale l’austriaca Ariane Raedler (+0.55), che centra il secondo podio della carriera in Coppa del Mondo dopo l’ultima volta datata gennaio 2022.

La vincitrice della discesa di ieri, l’austriaca Cornelia Huetter, è quarta a 60 centesimi, precedendo Federica Brignone e Marta Bassino, rispettivamente quinta e sesta al traguardo con un ritardo di 64 e 80 centesimi. Entrambe le azzurre hanno perso moltissimo nell’ultimo tratto, giocandosi così la possibilità del podio.

Settima la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.95) davanti alla francese Romane Miradoli (+1.13) e alla svizzera Michelle Gisin (+1.14). A pari merito con l’elvetica chiude Elena Curtoni, che era tornata in gara in questo weekend dopo l’infortunio della passata stagione. Sicuramente un nono posto che le può solo fare bene per le prossime gare.