Giro di Romandia 2024, tappa di oggi (28 aprile): orari, altimetria, tv, favoriti. Arrivo in salita decisivo per la classifica

Quarta tappa per il Giro di Romandia 2024, la Saillon-Leysin risulterà sicuramente decisiva ai fini della classifica generale visto il suo arrivo in salita che andrà a delineare la graduatoria. Andiamo a scoprire questa frazione nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO QUARTA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2024

151,7 chilometri da percorrere con cinque GPM in programma. Dopo una quarantina di chilometri pianeggianti la prima salita di giornata, Ovronnaz (molto dura, con 9.1 km al 9.5%). Discesa e si approccia una serie di ascese: prima La Rasse (2.1 km al 8.5%), poi in rapida successione Les Rives (9.6 km al 5.4%) e Les Giettes (4.1 km al 8.3%). Qualche chilometro di saliscendi in attesa dell’ultima e decisiva salita di giornata, quella che porta verso il traguardo: sono 13,8 chilometri al 6%, con alcuni tratti in doppia cifra che toccano il 12%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

L’uomo più atteso, vista la cronometro di ieri, è ovviamente Juan Ayuso: lo spagnolo veste la maglia di leader della classifica generale e vorrà conservarla fino alla fine del Giro. Occhio però ad un rivale di lusso come Aleksandr Vlasov: il russo della Bora-hansgrohe è stato eccezionale a cronometro e dunque fa paura anche in salita. In corsa per la vittoria ci sono anche Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) e Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), ma occhio in salita anche ad un brillante Lenny Martinez (Groupama – FDJ).

PROGRAMMA QUARTA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2024

Sabato 27 aprile

Saillon-Leysin (159,2km)

Orario di partenza: 11.55

Orario arrivo: ore 15.30 circa

QUARTA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 210 di Sky) dalle 13.57

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW dalle 13.57

Diretta testuale: OA Sport