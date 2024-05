Volley femminile, l’Italia apre la stagione con una vittoria: 3-0 facile alla Svezia, buona la prima per Velasco

L’Italia ha aperto la stagione con una netta vittoria contro la Svezia in amichevole. La nostra Nazionale di volley femminile si è imposta davanti ai 2.500 spettatori del PalaIgor di Novara con un secco 3-0 (25-13; 25-9; 25-13). Prima uscita positiva per il CT Julio Velasco contro un’avversaria decisamente alla portata.

Il Guru della pallavolo internazionale ha inizialmente scelto Carlotta Cambi in cabina di regia, Ekaterina Antropova nel ruolo di opposto, Alice Degradi e Caterina Bosetti di banda, Yasmina Akrari e la nuova capitana Anna Danesi al centro, Elenora Fersino il libero.

Nel corso dei primi due set sono subentrate anche Rebecca Piva, Stella Nervini, Benedetta Sartori, Camilla Mingardi. Nella terza frazione è cambiato radicalmente il sestetto con Bosio in palleggio, opposto Mingardi, schiacciatrici Piva e Nervini, centrali la coppia Akrari e Sartori, libero Spirito.

Mingardi ha chiuso da top scorer mettendo a segno 12 punti, 11 marcature per Akrari, 7 per Bosetti, 6 a testa per Nervini e Antropova, 5 per Danesi. Tra le fila della Svezia la migliore è stata la svedese Anna Haak (sorella di Isabelle).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Avvio equilibrato di primo set (3-3), poi un paio di errori delle ospiti, una parallela di Antropova e un primo tempo di Akrari sanciscono il 7-4. Akrari si esalta con un bel muro, Bosetti punge in diagonale, Degradi è impeccabile in pipe e il muro di Danesi vale il 12-7. Lindberg e Haak commettono tre errori consecutivi (16-7), poi arrivano i mani-out di Degradi e Antropova (18-9). Finale di totale gestione in cui spiccano il muro di Akrari, un pallonetto e un tocco vincente a muro di Mingardi.

Nel secondo set la Svezia cerca di fare qualcosa in più sotto i colpi di Haak e Lindberg (7-6), poi le azzurre si scatenano in un amen: muro di Cambi, pallonetto di Antropova, primo tempo di Danesi, muro e diagonale di Degradi (12-6). Antropova brilla con una bella slash, Danesi è impeccabile con un primo tempo, Bosetti graffia con un pallonetto e Akrari si fa sentire sottorete (17-8). Slash di Bosetti, ace di Danesi, primo tempo di Akrari per il 21-9, poi sono i muri di Mingardi e Bosetti a brillare prima della chiusura in pipe di Nervini.

L’Italia è chiaramente più forte e scappa subito via nel terzo set: ace di Nervini e Akrari (4-1), mani-out di piva e ace di Mingardi (8-2). Mingardi tonica in pipe, vincente e mani-out di Nervini, Akrari muro e primo tempo (14-6). Azzurre in totale controllo, spiccano i muro di Piva e Sartori intervallati dall’ace di Mingardi (21-11). Chiude Akrari con due buoni muri.