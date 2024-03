Sport in tv oggi (sabato 9 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 9 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo per gli appassionati di motori: gara di F1 in Arabia Saudita, qualifiche e Sprint Race per la MotoGP in Qatar. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, spazio anche a Italia-Scozia per il Sei Nazioni di rugby. Proseguono i tornei di tennis a Indian Wells.

Abbuffata di sport invernali con il gigante femminile ad Are, la 50 km femminile di sci di fondo a Oslo, i Mondiali all-around di speed skating, la staffetta femminile e la sprint maschile di biathlon a Soldier Hollow, lo snowboard e il salto con gli sci. Da non perdere i Campionati Italiani di nuoto, i preolimpici di taekwondo e boxe, le Coppe Europee di pallanuoto.

Piatto ricco con i campionati nazionali di calcio, volley, basket, pallamano e il grande calcio internazionale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 9 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 9 marzo

07.00 BEACH VOLLEY – Elite 16 maschile/femminile a Doha (diretta streaming su Volleyball World Tv)

08.00 SURF (World League Championship Tour) – Supertubos Penche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Jonsson Workwear Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.30)

08.00 TAEKWONDO – Preolimpico a Sòfia (diretta streaming su Olympic Channel)

09.00 GINNASTICA ARTISTICA (Coppa del Mondo) – Finali di Specialità a Baku (diretta streaming su Rai Play 3)

09.00 JUDO – Grand Prix a Linz (diretta streaming su Judo Tv)

09.00 SCHERMA (Grand Prix) – Spada maschile a Budapest, fasi preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

09.15 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Finale femminile a Il Cairo (diretta streaming su UIPM Tv)

09.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Oslo, HS134 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile ad Almaty (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.00 NUOTO – Campionati Italiani Assoluti, batterie (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – French Open (diretta streaming su BWF Tv)

10.30 MOTO3 – GP Qatar, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile ad Are, prima manche (diretta tv su RaiSportHD Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 50 km femminile a Oslo (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.35 CICLISMO – Parigi-Nizza, settima tappa: Nizza-Auron (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.25; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.25; diretta streaming su Rai Play 2 dalle ore 13.55)

11.00 ATLETICA – Coppa Europa di lanci (diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics)

11.15 MOTO2 – GP Qatar, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 MOTOGP – GP Qatar, prove (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slalom parallelo maschile/femminile a Winterberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.05 CICLISMO – Tirreno-Adriatico, sesta tappa: Sassoferrato-Cagli (diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.35; diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.15; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.20; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.15; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.35)

12.30 PALLANUOTO (Champions League) – Zodiac Cnab-Brescia (diretta streaming su Eurovision Sport)

12.40 MOTOGP – GP Qatar, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.45 SPEED SKATING – Mondiali all-around a Inzell (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.05; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube di ISU)

13.00 BOXE – Preolimpico a Busto Arsizio (diretta streaming su Olympic Channel)

13.00 PALLANUOTO (EuroCup) – Nancy-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

13.15 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Finale maschile a Il Cairo (diretta streaming su UIPM Tv)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile ad Are, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Everton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Getafe (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Modena-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Spezia-Sudtirol (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Oslo, 10 km (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.25 F2 – GP Arabia Saudita, gara (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.40 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Oslo (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.50 MOTO3 – GP Qatar, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale di ritorno) – Juventus-Fiorentina (diretta streaming sul canale YouTube della FIGC)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Arnold Palmer Invitational, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 18.30 alle ore 20.25 e dalle ore 22.35; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 18.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.30 alle ore 20.25 e dalle ore 22.35)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Puerto Rico Open, terzo giro (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 20.30)

15.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Firenze-Bologna (diretta streaming su DAZN)

13.00 PALLANUOTO (EuroCup) – Padova-Lille (non è prevista diretta tv/streaming)

15.15 RUGBY (Sei Nazioni) – Italia-Scozia (diretta tv su Sky Sport Uno, Cielo; diretta streaming su Sky Go, NOW, cielotv.it)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Mainz (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Augsburg-Heidenheim, Borussia Moenchengladbach-Colonia, Lipsia-Darmstadt (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 MOTO2 – GP Qatar, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Fulham (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Bournemouth-Sheffield United, Crystal Palace-Luton Town (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Pontinia-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Active Network-Città di Cosenza, Mantova-Roma (diretta streaming su Futsal Tv)

16.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slalom parallelo maschile/femminile a Winterberg, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Cadice-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Reggiana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Como (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Pisa-Ternana (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Mantova (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Trento-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Perugia-Ancona (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 femminile a Oslo (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 MOTOGP – GP Qatar, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lorient-Lione (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Firenze (diretta streaming su VBTV)

17.30 NUOTO – Campionati Italiani Assoluti, finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.45 RUGBY (Sei Nazioni) – Inghilterra-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 F1 – GP Arabia Saudita, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 21.00; differita streaming su tv8.it alle ore 21.00)

18.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Cuneo (diretta streaming su VBTV)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Roma-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Quattro partite: Carpi-Brixen, Cingoli-Conversano, Fasano-Bolzano, Secchia Rubiera-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Dossobuono (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Rhinos Milano-Parma (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomzia-L84 (diretta streaming su Futsal Tv)

18.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Cortina d’Ampezzo, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Avellino (diretta streaming su Futsal Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Werder Brema-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Brentford (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Granada-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cassano-Eppan, Sassari-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.25 MOTOCROSS (MX2) – GP Argentina, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-San Martino (diretta streaming su LBF).

20.00 TENNIS – Masters 1000 Indian Wells, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sonego-Norrie (ore 20.00), Nardi-Zhang (secondo match dalle ore 20.00), Musetti-Shapovalov (terzo match dalle ore 20.00), Fognini-Baez (terzo match dalle ore 20.00),

20.00 TENNIS – WTA 1000 Indian Wells, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv). Bronzetti-Kalinina (ore 20.00), Errani-Siegemund (terzo match dalle ore 20.00)

20.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP Argentina, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

20.25 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta femminile a Soldier Hollow (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sport)

20.30 BASKET (Serie A) – Treviso-Reggio Emilia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Brixia-Battipaglia (diretta streaming su LBF)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Genoa-Monza (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Brest (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

22.00 BASKET (NBA) – Los Angeles Clippers-Chicago Bulls (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Soldier Hollow (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sport)

23.00 circa BOXE – Europeo pesi supermedi, Giovanni De Carolis vs Lele Sadjo (diretta su DAZN)

23.15 CALCIO (Copa de la Liga Profesional) – Independiente-River Plate (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com, Mola Tv)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OA SPORT

10:00 TennisMania Speciale Indian Wells. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

16:00 Talk2u con Laura Freddi: showgirl/conduttrice tv. Conduce: Simona Bastiani su sport2u.tv

17:45 Diretta Formula Uno Live – Gara GP dell’Arabia Saudita. Conducono: Alice Liverani, Franco Culcasi e Luca Preti. su sport2u.tv

18:00 Monitor: diario settimanale e focus a cura di Sabrina Sgalaberna con Mattia Simionato: Presidente Circolo “La Gardela” di Ravenna. su sport2u.tv