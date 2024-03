LIVE Biathlon, Sprint maschile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA: l’altitudine impensierirà i norvegesi?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della sprint maschile da Soldier Hollow, Utah (USA). La Coppa del Mondo di biathlon torna in nord-America e lo fa nel luogo in cui si disputarono i Giochi Olimpici del 2002.

Mancano solo due sprint, e la corsa alla Coppa di specialità è ancora pienamente aperta a ogni tipo di scenario. Un favorito, per la verità, c’è ed è il più anziano dei fratelli Bø che guida con 288 lunghezze. Il più immediato inseguitore è il tedesco Benedikt Doll con 269 mentre a 252 troviamo Sturla Holm Laegreid, vincitore dell’ultima sprint disputata a Oslo. Fino al 5° classificato, Johannes Thingnes Bø (210 punti) tutti possono imporsi. Philipp Nawrath, vincitore a Östersund, è 4° a 214.

In casa Italia c’è voglia di riscatto dopo la tappa incolore di Oslo, quantomeno a livello maschile. Saranno ai nastri di partenza Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. L’obiettivo è quello di entrare nei 20 per il valdostano e il veterano altoatesino, mentre c’è sempre la speranza, quando indossa un pettorale, che il trentino di Imer possa trovare una doppia serie pulita, e attestarsi quindi sul podio o subito a ridosso. Per Zeni e Braunhofer, un piazzamento nei 30 rappresenterebbe un notevole passo in avanti.

La quota sarà l’argomento principale della 3 giorni a Stelle e Strisce. Si gareggia infatti a 1750 metri sul il livello del mare e, sarà da vedere, quanta benzina sarà rimasta nei serbatoi degli atleti. Probabilmente i norvegesi non avranno problemi di questo tipo, mentre è già successo qua e là che la Nazionale svedese risentisse particolarmente della quota. L’Italia sicuramente ha in Lukas Hofer un “esperto” in materia, che ha dimostrato più volte di essere a suo agio in queste condizioni e, ancora di più, nel mese di marzo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della sprint maschile da Soldier Hollow, che prenderà il via alle ore 23:05.