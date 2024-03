LIVE Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi in DIRETTA: sul Monte Petrano si decide la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2024, breve corsa a tappe che si svolge in Italia nel mese di marzo e che anticipa la Milano-Sanremo. Ultima chance per gli uomini di classifica per poter fare la differenza nella generale, in una frazione che presenta tanti saliscendi e ben tre GPM, prima del gran finale previsto per la giornata di domani con l’arrivo di San Benedetto del Tronto che chiuderà i battenti sulla Corsa dei due mari.

La frazione di oggi si svilupperà sulle scoscese terre delle provincie di Ancona e Pesaro-Urbino, per un totale di 180 km. Si parte da Sassoferrato e, dopo pochissimi chilometri, gli atleti affronteranno la prima asperità di Santa Croce, non segnalata come GPM. Dopo 67 km ci sarà la salita di La Forchetta (7.2 km al 4.5%) primo dei tre GPM di giornata. Nel tratto che precede il GPM di Moria (2.4 km al 8.6%), sarà piazzato anche il traguardo volante di Pian di Trebbio. Il muro di Monte Petrano (10.2 km à 7.9%), asperità di difficoltà massima, chiuderà di fatto la tappa odierna e sarà il teatro su cui gli atleti si scateneranno per la vittoria.

Dopo la frazione di ieri, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) è il nuovo leader della classifica generale. Il detentore dell’ultimo Tour de France ha un vantaggio di 54″ su Juan Ayuso (UAE Emirates) e 1’20” su Jai Hindley (BORA-Hansgrohe). Il danese è il favorito per eccellenza anche nella tappa odierna, dopo la vittoria di ieri a Valle Castellana. In chiave podio, occhio anche a Ben O’Connor (AG2R La Mondiale) e Isaac Del Toro (UAE Emirates). L’Italia spera in Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius), il quale proverà a confermare la top-10 nella generale.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2024, il cui via è programmato alle 12.05. Non perdetevi neanche un minuto della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2024 con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!