LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA: Olimpico stracolmo, azzurri per il colpaccio col debuttante Lynagh

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni di rugby maschile 2024. Allo Stadio Olimpico di Roma (è previsto un tutto esaurito) gli azzurri andranno nuovamente a caccia dell’impresa contro la Scozia, in quello che è già uno dei migliori Sei Nazioni degli ultimi anni.

La formazione di Gonzalo Quesada è al momento ultima in classifica, con 3 punti frutto di un pareggio e due sconfitte, ma ha lanciato segnali più che positivi: gli azzurri hanno infatti perso il match inaugurale contro l’Inghilterra per tre soli punti e settimana scorsa hanno addirittura sfiorato la vittoria contro la Francia, se il calcio piazzato di Garbisi fosse andato a segno potremmo a quest’ora parlare di un successo storico. La Scozia occupa invece la seconda posizione con 9 punti, due vittorie e una sconfitta, l’Irlanda prima in classifica ha al momento sei punti di margine, non sono quindi permessi passa falsi in ottica vittoria finale. Queste due formazioni si sono affrontate 32 volte in passato, l’Italia è riuscita a imporsi in 7 occasioni, ma l’ultimo successo risale al Sei Nazioni del 2015.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Italia: Danilo Fischetti, Giacomo Nicotera, Simone Ferrari, Niccolò Cannone, Federico Ruzza, Sebastian Negri, Michele Lamaro, Ross Vintcent, Martin Page-Relo, Paolo Garbisi, Monty Ioane, Tommaso Menoncello, Juan Ignacio Brex, Louis Lynagh e Ange Capuozzo.

Scozia: Pierre Schoeman, George Turner, Zander Fagerson, Grant Gilchrist, Scott Cummings, Andy Christie, Rory Darge, Jack Dempsey, George Horne, Finn Russell, Duhan van der Merwe, Cameron Redpath, Huw Jones, Kyle Steyn e Blair Kinghorn.

