LIVE Fognini-Baez, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa da sfavorito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Fabio Fognini e Sebastian Baez (19).

Il ligure ha fatto il suo. Entrato nel torneo californiano grazie a un invito degli organizzatori, ha superato in 3 set al 1° turno Bernabè Zapata-Miralles, probabilmente il sorteggio migliore che potesse capitargli. Quest’oggi potrà giocare a braccio sciolto contro un avversario di rango, ma che appare tutt’altro che ingiocabile per un tennista dal talento di Fognini.

Reduce da uno swing sud americano non troppo positivo, che non ha iniziato troppo bene perdendo la semifinale di Cordoba contro Darderi, ma che ha proseguito alla grande con i titoli 500 di Rio e 250 di Santiago. In carriera, l’argentino vanta già 6 titoli, a soli 23 anni, contro i 9 di Fabio che ormai è al tramonto della carriera. L’azzurro invece si è dilettato nel circuito challenger, vincendo solo due partite e collezionando due ottavi di finale.

L’azzurro ha fatto il pieno, però, in California. Con i 30 punti del 2° turno, è già sicuro di avvicinarsi nuovamente alla top 100, provvisoriamente è in 103esima posizione. Con una vittoria oggi, balzerebbe nuovamente nei primi 100 giocatori della classifica mondiale. C’è un precedente, vinto dall’argentino sulla terra di Bastad nel 2022.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Fognini e Baez, che prenderà il via come 3° dopo Norrie-Sonego e Muller-Dimitrov.