LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: 50 rana da urlo! Panziera per il pass nei 200 dorso

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2024 in vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri concludono un’altra tappa del loro cammino di avvicinamento ai Giochi Olimpici 2024 con le ultime gare che qualificano per i Giochi di Parigi. Anche nella quinta giornata si disputano gare molto interessanti.

Si parte con due gare non olimpiche ma comunque molto interessanti, il doppio 50 rana. Prima la gara femminile con cinque protagoniste di valore assoluto: Benedetta Pilato, bronzo mondiale, Anita Bottazzo, finalista mondiale a Fukuoka, Arianna Castiglioni, Martina Carraro e Lisa Angiolini, che ha strappato il pass olimpico nei 100 e vorrà mettere la ciliegina sulla torta in un Assoluto che non dimenticherà. Non c’è Nicolò Martinenghi nei 50 rana ma c’è il finalista mondiale Simone Cerasuolo, c’è Ludovico Blu Art Viberti, Federico Poggio e Alessandro Pinzuti, tutti a caccia di un risultato di prestigio che lanci al meglio la rincorsa al pass olimpico nei 100.

Si procede con i 400 stile libero donne che vedono al via Simona Quadarella, ovviamente super favorita, con le sorelle Noemi e Antonietta Cesarano che vorranno dire la loro, e curiosità per la giovane Valeria Di Giacomantonio. Non c’è Alberto Razzetti al via nei 400 misti e, vista la condizione non ottimale del bronzo europeo Pier Andrea Matteazzi, la curiosità è tutta per un giovane che si sta facendo valere su ottimi livelli, Christian Mantegazza che bene si è comportato finora a Riccione.

La gara più attesa, in chiave qualificazione olimpica, sono i 200 dorso donne con Margherita Panziera che, seppure ancora non al meglio della condizione, ha nelle corde il 2’08″59 che vale la qualificazione a quella che sarebbe la sua seconda Olimpiade. Toma e Gaetani le possibili rivli di Margherita Panziera. In chiusura di giornata i 1500 stile libero uomini senza Gregorio Paltrinieri m a con Luca De Tullio che riproverà a ottenere il minimo per Parigi e i 50 farfalla donne, senza Silvia Di Pietro, ma con due atlete al via in grandissima forma, Costanza Cocconcelli e Sara Curtis.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2024 in vasca lunga: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 17.30. Buon divertimento!