LIVE Sci alpino, Gigante Are 2024 in DIRETTA: Bassino e Brignone all’attacco di Gut-Behrami

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante di Are (Svezia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Dopo un mese si ritorna a gareggiare tra le porte larghe, per il decimo gigante stagionale, nell’appuntamento che apre l’ultimo fine settimana prima delle Finali di Saalbach.

Lara Gut-Behrami può mettere il primo tassello ufficiale di quella che potrebbe trasformarsi in una stagione fantasmagorica. La svizzera infatti ha 135 punti di vantaggio su Federica Brignone nella classifica di gigante, e a meno di clamorosi colpi di scena festeggerà oggi la conquista della coppetta. La prima di quattro possibili, tre di specialità a contorno della Sfera di Cristallo generale, che sarebbe per lei la seconda della carriera. Non ci sarà il rientro in gara di Mikaela Shiffrin, cha dà appuntamento a domani visto che la Coppa ha decisamente preso la strada verso il Ticino. A dare battaglia a Lara Gut saranno però in diverse, con la padrona di casa Sara Hector su tutte. La svedese vuole vincere ancora in stagione dopo Jasna, e davanti ai propri tifosi avrà una motivazione in più.

In casa Italia fari puntati su Brignone e Marta Bassino. La valdostana è seconda nella classifica di specialità, ha già vinto tra le porte larghe in gigante, anche se è da tre appuntamenti in questa specialità che manca il podio (l’ultimo a Kranjska Gora ad inizio 2024). Nell’ultimo mese però, la classe 1990, è cresciuta a dismisura ed è tornata ad essere quella di dicembre. Bassino invece ha avuto la scintilla per far decollare la sua stagione a Soldeu, nell’ultimo gigante, quando ha concluso in testa la prima manche. Da quel giorno lì la piemontese ha spiccato il volo in discesa e superG, e ora vuole marcare quest’inverno anche in gigante. Saranno 6 in tutto le italiane al via, con diverse assenze che potrebbero aprire spazi interessanti da sfruttare assolutamente.

Prima manche in programma alle 10.30, seconda con inversione delle prime trenta alle 13.30.