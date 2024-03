LIVE Musetti-Shapovalov, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: sfida tra talenti in difficoltà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata (o buonanotte) a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno tra Lorenzo Musetti e il canadese Denis Shapovalov per quel che riguarda il Masters 1000 di Indian Wells.

All’atto pratico, questo sarebbe un match in grado di richiamare in misura molto maggiore gli occhi degli appassionati rispetto allo Stadium 5. Questo perché il talento di entrambi è noto, com’è però anche nota la loro situazione attuale di difficoltà in fatto di risultati. Le ragioni, però, sono fondamentalmente diverse per il toscano e il canadese.

Musetti, infatti, è in crisi di risultati dall’inizio della stagione, e alterna performance di livello comunque buono a momenti davvero difficili. Per quel che riguarda il canadese, invece, si è ritrovato a dover ricominciare (quasi) da zero dopo che il ginocchio gli ha fatto saltare tutta la parte di 2023 successiva a Wimbledon. E, finora, i risultati non gli hanno sorriso in nessun modo dall’Australia a oggi nel 2024.

Shapovalov ha sconfitto al primo turno l’olandese Botic van de Zandschulp per 6-1 6-4: considerando che si tratta di un giocatore spesso ostico, il solo fatto di avergli lasciato cinque game può farlo ben sperare. Quanto a Musetti, invece, si attendono davvero segnali importanti, anche perché si avvicina la terra rossa e, con essa, anche un gran numero di cambiali pesanti in fatto di classifica. L’inizio può essere proprio Indian Wells, dov’è accreditato della testa di serie numero 26.

Il match tra Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov si giocherà come terzo sullo Stadium 5 dopo Kypson-Humbert e Zhang-Nardi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!