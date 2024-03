LIVE De Carolis-Sadjo, Europeo supermedi boxe 2024 in DIRETTA: il romano cerca l’impresa a quasi 40 anni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OASPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di De Carolis-Sadjo, Europeo supermedi boxe 2024, in palio c’è il titolo europeo dei supermedi.

L’incontro tra Giovanni De Carolis e Kevin Lele Sadjo per il titolo europeo dei pesi supermedi rappresenta un momento cruciale nella carriera di entrambi gli atleti. Sadjo, noto come “The Phenomen”, è ancora imbattuto con un record impressionante di 21 vittorie e 19 ko, e si appresta a difendere il suo titolo EBU European in una sfida che promette scintille contro l’italiano Giovanni De Carolis. L’azzurro vanta una carriera lunga 16 anni alle spalle e un titolo mondiale WBA conquistato nel 2016.

Data: 09/03/2024

Orario: 23.00 circa

Canale TV: DAZN

