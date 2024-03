LIVE Biathlon, Staffetta femminile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA: azzurre per stupire senza Vittozzi, Francia favorita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della staffetta femminile da Soldier Hollow, Utah (USA). Dopo lo sci di fondo, anche la Coppa del Mondo di biathlon approda in nord-America.

Una gara che conta, poiché ci sarebbe da assegnare la classifica di Specialità, che vede la bellezza di 3 Nazioni racchiuse in due punti. Guida la Norvegia (286 punti), di una lunghezza su Francia e Svezia (285). Fondamentalmente, chi vince oggi si porta a casa la “coppetta”. Ha qualche chance, per la matematica, anche la Germania (210) che deve però sperare di vincere con i Paesi citati fuori dalle prime 10 posizioni o quasi. Dopodiché l’Italia (174) deve difendere il 5° posto dalla Svizzera (172).

L’Italia recita il ruolo di outsider, i tecnici hanno optato per il seguente schieramento: Samuela Comola; Hannah Auchentaller; Michela Carrara; Beatrice Trabucchi. Viene dato modo di riposare quindi a Lisa Vittozzi. L’obiettivo realistico alla vigilia, è rappresentato da una quinta/sesta moneta, per nulla scontato come target. In caso di “pasticci” al tiro delle Nazioni coinvolte per la lotta alla Coppa di Specialità, ecco che le azzurre potrebbero dire la loro anche per il podio, ma serve una gara pazza. C’è curiosità per Hannah Auchentaller, che tanto bene ha fatto nella mista di Oslo, consegnando il “testimone” a 45″ da una Simon scatenata e a un tiro di schioppo dalle posizioni da podio. L’altoatesina pare aver ritrovato, proprio nell’ultima parte di stagione, il livello che l’aveva portata ad essere schierata nel trionfo italiano della staffetta femminile di Oberhof.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della staffetta femminile di Soldier Hollow, che prenderà il via alle ore 20:25.