LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: l’arrivo in salita di La Madone d’Utelle chiama Evenepoel e Roglic

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Parigi-Nizza 2024. Si partirà dalla cittadina della Costa Azzurra per dar vita a quella che doveva essere la tappa regina. Frazione decisamente trasformata a causa delle fitte nevicate in corso e delle cattive condizioni climatiche registrate in queste ore sulle Alpi Marittime.

Settima tappa dunque meno impegnativa di quanto prospettato, ma che comunque offrirà l’arrivo in salita di La Madonne d’Utelle dopo 104 km. Erta conclusiva che misura 15,1 km con pendenza media del 5,7%. Salita in cui bisognerà spingere e fare velocità dal primo all’ultimo metro. Per questo motivo i distacchi sono ancora possibili, e sia il belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) che lo sloveno Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) potranno provare la rimonta su coloro che li precedono in classifica generale.

Classifica che è stata ribaltata nella giornata di ieri grazie all’azione del terzetto composto dal danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e dagli americani Matteo Jorgenson (Jumbo Visma) e Brandon McNulty (UAE Team Emirates). Quest’ultimo è il nuovo leader della generale con 23 secondi su Jorgenson e 34 sull’australiano Luke Plapp (Team Jayco Alula). Occhi puntati anche sul colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) e sull’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale).

La settima tappa della Parigi-Nizza inizierà alle 12.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport e Raisport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN, Discovery e Raiplay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della frazione.