LIVE Sci di fondo, 50 km femminile Oslo 2024 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti sulla collina di Oslo-Holmenkollen, tempio dello sci di fondo. Quest’oggi vi offriamo la Diretta Live della 50 chilometri femminile in tecnica classica.

Ci siamo dunque, è arrivato il momento delle gare più significative dell’anno, che tutti vogliono vincere, le 50 chilometri di Oslo. Si apre, come consuetudine con le donne, che come sapete dal 2022-23 gareggiano sulla stessa distanza degli uomini. Nella passata edizione della Coppa del Mondo di sci di fondo, è infatti tornata a disputarsi una prova su 50 chilometri per quanto riguarda il circuito femminile, che mancava da oltre 20 anni. Il 12 marzo scorso a skating si impose Ragnhild Haga, con Astrid Oeyre Slind a completare la doppietta norvegese e Jessie Diggins in terza posizione.

L’americana è leader incontrastata di Coppa, ma deve fare attenzione poiché nelle ultime due competizioni sembra aver alzato le mani dal manubrio, consentendo a Linn Svahn di riportarsi sotto i 200 punti di distacco, 162 per la precisione. Con 5 gare ancora da disputare, di cui 4 in tecnica classica, la corsa per la Sfera di Cristallo potrebbe anche non essere chiusa, come si pensava fino alla tappa di Minneapolis.

Per quanto riguarda le favorite odierne, sicuramente Ebba Andersson è colei che ha le carte maggiormente in regola per considerarsi favorita. Sicuramente però, la sua condizione non è ai massimi livelli, ammesso che nella stagione 2023-24 lo sia mai stata. Se si dovesse, come nel 2023, giungere in volata attenzione proprio a Linn Svahn, oltre che a Victoria Carl e Jonna Sundling, che dovranno però reggere i 50 chilometri nella tecnica più dura dello sci di fondo. Le norvegesi da corsa sono: Heidi Weng; Astrid Oeyre Slind; Kristin A. Fosnaes e Nora Sasness, l’anno scorso 7ª a skating.

In casa Italia, Anna Comarella e Caterina Ganz proveranno a battere un colpo dove più conterebbe, nel tempio dello sci nordico. Per l’altoatesina la top 10 potrebbe rappresentare anche un obiettivo raggiungibile, per l’atleta della Fiamme Oro invece, la top 20 pare essere il massimo raggiungibile.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della 50 chilometri femminile da Oslo-Holmenkollen, che prenderà il via alle ore 10:30.