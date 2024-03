LIVE Snowboardcross, Cortina d’Ampezzo 2024 in DIRETTA: Michela Moioli cerca la rimonta in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della terzultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross, in programma in quel di Cortina d’Ampezzo. Dopo la vittoria in Spagna Michela Moioli proverà a ripetersi anche in casa.

Sono in tutto tre gli azzurri che hanno conquistato un posto nel tabellone finale nel corso delle qualificazioni andate in scena nella giornata di ieri. Al femminile sarà presente la sola Michela Moioli. Dopo la roboante vittoria in Sierra Nevada la snowboarder bergamasca ha centrato il secondo posto, alle spalle della sola britannica Charlotte Bankes, leader in 40″74.

Al maschile ci saranno invece Lorenzo Sommariva, protagonista di un’ottima prova culminata con la conquista dell’ottava piazza a +0.85 sul leader della classifica generale, il canadese Eliot Grondin; e Omar Visintin, che ha evitato la Run 2 con un ritardo di +1.36 rispetto al primo classificato che ha invece preceduto gli statunitensi Senna Leith e Jake Vedder, rispettivamente secondo e terzo a +0.53 e +0.54.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della terzultima tappa della Coppa del Mondo di snowboardbcross 2023-2024, in programma a Cortina d’Ampezzo. Si partirà dalle ore 18.30, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Foto: Lapresse