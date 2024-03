LIVE MotoGP, GP Qatar 2024 in DIRETTA: pre-qualifiche e qualifiche, primo duello tra Bagnaia e Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Lusail si prospetta un day-2 decisamente intenso per i piloti che dovranno prepararsi ad affrontare le pre-qualifiche, le qualifiche e la Sprint Race.

La pioggia di ieri è andata a scombinare i piani dei centauri della classe regina che saranno costretti quindi ad affrontare un turno di libere molto importante nel quale dover trovare il tempo per entrare nella Q2 delle qualifiche, che si disputerà immediatamente a seguire. Sarà necessario sangue freddo e grande attenzione nei particolari.

Francesco Bagnaia dovrà mettere a punto i dettagli di una Ducati GP24 che nel day-1 l’ha fatto un po’ tribolare. Staremo a vedere se sarà in grado di fare ciò. Dal canto loro i suoi avversari vorranno approfittarne. Il riferimento è in primis a Jorge Martin e a Marc Marquez, pronti a mettere in difficoltà Pecco. Si spera che anche Enea Bastianini dia segnali di vitalità e lo stesso Marco Bezzecchi trovi risposte da una GP23 non così amica al momento.

