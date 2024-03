LIVE Nardi-Zhang, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: l’azzurro debutta al 2° turno da lucky loser! Chi vince trova Djokovic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Luca Nardi e Zhizhen Zhang, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 ATP di Indian Wells 2024. L’azzurro, al debutto nel tabellone principale, ha una grandissima opportunità, una vittoria stasera darebbe morale, tanti punti per la classifica e l’opportunità di sfidare Djokovic.

Il classe 2003 italiano ha beneficiato di un colpo di fortuna impossibile da non sfruttare. Nardi infatti era uscito, lottando e con rimpianti, nelle qualificazioni per mano del belga David Goffin (6-7 7-5 4-6), ma è entrato nel tabellone principale come ripescato. La buona sorte ha voluto poi che l’italiano prendesse il posto dell’argentino Tomás Martín Etcheverry, finendo in uno spot che prevedeva un bye al primo turno. Il nativo di Pesaro però per ottenere punti pesanti in classifica ha bisogno di una vittoria (sconfitta alla prima partita da lucky loser significa 0 punti assegnati). Nardi in questa stagione ha raggiunto una finale in un torneo Challenger (sconfitto dall’indiano Nagal), mentre non ha ancora vinto una partita a livello ATP, se non di qualificazione, e questa sera è decisamente arrivato il momento di sbloccarsi.

L’avversario dell’azzurro è il cinese Zhang, attuale numero 50 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra l’asiatico e l’azzurro, che questa sera giocherà appena la 13ma partita sul circuito maggiore. Il classe 1996 al primo turno ha piegato dopo un’aspra battaglia l’americano Aleksander Kovacevic (6-7 6-3 7-5), e viene comunque da un discreto momento di forma. Zhang infatti ha messo paura ad Andrey Rublev al primo turno a Dubai, ha raggiunto i quarti a Marsiglia battendo anche Auger Aliassime, perdendo poi da Khachanov. Il cinese è il favorito tecnico del match, ma Nardi non parte battuto e una vittoria sarebbe importantissima.

La partita tra l'azzurro e il cinese sarà la seconda sul Campo 5 dalle 11.00 locali, le 20.00 italiane, e inizierà al termine di Humbert-Kypson; l'incontro sarà visibile su Sky Sport e su Now Tv. In palio un'affasciante sfida a Djokovic