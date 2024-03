LIVE Sonego-Norrie, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: una vittoria per svoltare la stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Sonego–Norrie, match valevole per il secondo turno dell’edizione 2024 dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Dopo un inizio di stagione complicato, il piemontese cerca punti pesantissimi per scalare la classifica. L’avversario del numero 55 del mondo non è dei più semplici: dall’altra parte della rete ci sarà infatti Cameron Norrie, 28ma testa di serie del torneo.

Lorenzo Sonego è reduce dal successo convincente ottenuto contro Miomir Kecmanovic, regolato con il punteggio di 7-6 6-4. Il classe 1995 ha disputato un ottimo match al servizio: il rendimento in battuta (12 ace, solo 13 punti concessi al servizio) ha di fatto indirizzato la partita a suo favore, sfruttando poi i passaggi a vuoto del serbo per portarsi a casa l’incontro. Oggi l’azzurro dovrà performare con la stessa efficacia per provare a centrare il terzo turno nel torneo californiano, traguardo mai raggiunto in carriera.

Come detto, Lorenzo Sonego affronterà Cameron Norrie, testa di serie numero 28 del torneo. Il britannico ha perso un po’ di posizioni in classifica, non avendo difeso completamente i punti della vittoria di Rio De Janeiro e, in caso di una sconfitta prematura anche ad Indian Wells, scivolerebbe fuori dai primi trenta della classifica. Sebbene non sia nella sua miglior versione, Norrie rimane sempre un ostacolo non semplice da superare, ma per dare uno slancio alla sua stagione Sonego deve andare alla caccia della vittoria.

La sfida avrà inizio sul campo 4 come primo incontro, il cui via è programmato alle 20.00 ora italiana.