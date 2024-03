LIVE Speed skating, Mondiali allround 2024 in DIRETTA: Ghiotto lancia la sfida al favorito Roest

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali allround 2024 di speed skating. Ad Inzell (Germania) i big della Coppa del Mondo si sfidano per incoronare l’atleta maggiormente eterogeneo, colui che riesce ad essere competitivo tanto nelle brevi che nelle lunghe distanze.

Per riuscire nell’intento di rendere equilibrati e corretti i valori messi in campo dai pattinatori, i vertici della Federazione Internazionale hanno ideato un meccanismo di punteggio abbastanza arzigogolato, ma efficace. Laclassifica generale verrà stilata col metodo samalog: tutti i tempi vengono convertiti in secondi e poi trasformati in punti, utilizzando itempi medi su 500 metri in ciascuna distanza. I punteggi vengono calcolati fino a tre cifre decimali e poi troncati senza arrotondamento: la somma più bassa sarà la migliore.

L’Italia punta su Davide Ghiotto, nono nella passata stagione, ed ormai una certezza del panorama mondiale. L’azzurro dovrà difendersi sui 500 e sui 1500 metri. In quest’ultima distanza il favorito olandese Patrick Roest è già in grado di poter ottenere superbe prestazioni, ma la vera sfida sarà nei 5000 e 10000 metri, come spesso accaduto in questa stagione. Occhi puntati anche sull’americano Jordan Stolz e sul belga Bart Swings. Tra le fila azzurre proveranno ad agguantare risultati di prestigio anche Michele Malfatti e la rientrante Francesca Lollobrigida. In campo femminile saranno ben tre le olandesi da battere, ovvero Antoinette Rijpma de Jong, Joy Beune e Marijke Groenewoud, con la canadese Ivanie Blondin e la norvegese Ragne Wiklund prime alternative.

La prima giornata dei Mondiali allround di speed skating inizierà alle 12.45 con i 500 metri, per poi proseguire con i 3000 metri femminili ed i 5000 metri maschili. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su Eurosport.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat della giornta.