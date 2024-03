LIVE F1, GP Bahrain 2024 in DIRETTA: gara di sabato, Leclerc va all’attacco di Verstappen a Sakhir

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire il GP Bahrain in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Sakhir assisteremo a una gara che promette tante emozioni. La Ferrari andrà a caccia del successo e il monegasco Charles Leclerc proverà ad attaccare l’olandese Max Verstappen, in pole-position con la Red Bull, campione del mondo in carica.

Il neerlandese è stato bravissimo ieri nel corso del time-attack. Nella Q3 Verstappen è riuscito a mettere tutto insieme nel suo giro, sfruttando anche la non perfezione di Leclerc nel suo giro. Al ferrarista, infatti, sarebbe bastato replicare il tempo della Q2 per andarsi a prendere la prima p.1 stagionale. Tuttavia, i punti si fanno nel giorno della gara e per la Rossa sarà questa la prova del nove.

Ricordando i problemi dell’anno scorso, la questione legata al degrado delle gomme andrà a incidere non poco nella gestione del GP. Nel 2023 la SF-23 si era dimostrata piuttosto scadente in questo, non consentendo praticamente mai ai suoi due piloti, citando anche lo spagnolo Carlos Sainz, di andare all’attacco e poter forzare per prendersi la posizione. Scopriremo se le cose saranno cambiate o meno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il via della gara sarà dalle 16.00 italiane. Buon divertimento!