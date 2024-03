F1, Verstappen si prende la pole position a Sakhir. Ferrari in prima fila con Leclerc, 4° Sainz

Max Verstappen ricomincia da dove aveva lasciato, imponendosi nella prima qualifica della stagione e conquistando la pole position per il Gran Premio del Bahrain 2024. Domani il fuoriclasse olandese della Red Bull scatterà al palo per la 33ma volta in carriera (la terza sulla pista di Sakhir) e sarà il grande favorito per il successo nella gara inaugurale del Mondiale di Formula Uno.

Bilancio agrodolce per la Ferrari, che si è dimostrata molto competitiva sul giro secco non riuscendo però a massimizzare il potenziale della SF-24 nel momento decisivo della sessione, in Q3. La Scuderia di Maranello ha archiviato un secondo posto con Charles Leclerc ed un quarto con Carlos Sainz, mentre tra le due Rosse si è inserito George Russell in terza posizione con la Mercedes. Distacchi minimi tra i top team, con i primi 9 racchiusi in mezzo secondo.

In Q1 la Ferrari lancia un segnale con il miglior tempo di Sainz in 1’29″909 appena davanti a Stroll (che ha dovuto però montare un secondo set di gomme nuove), Verstappen, Norris, Alonso, Perez, Leclerc e Russell. Si salva un po’ a fatica Hamilton, 10° usando due treni di pneumatici. Eliminate le Sauber di Bottas (16°) e Zhou (17°), la Williams di Sargeant (18°) e le Alpine di Ocon (19°) e Gasly (20°), ma va sottolineato il grande equilibrio di una sessione in cui in 19 sono racchiusi in meno di nove decimi.

In Q2 le Red Bull, Norris e Alonso sono gli unici a provare il primo time-attack con pneumatici nuovi: Verstappen fa la differenza anche grazie ad una buona scia nel T1 e rifila mezzo secondo a Perez e Norris, mentre Leclerc è quarto a 7 decimi con gomme usate. Le due Red Bull non hanno bisogno di completare un secondo time-attack, mentre tutti gli altri montano gomme nuove e si migliorano. Leclerc chiude davanti in 1’29″165 con due decimi di vantaggio su Max e quattro su Sainz. Gran colpo di Hulkenberg, che supera il taglio con la Haas, mentre restano escluse le Racing Bulls di Tsunoda (11°) e Ricciardo (14°), l’Aston Martin di Stroll (12°), la Williams di Albon (13°) e la Haas di Magnussen (15°).

In Q3 Verstappen si prende la pole provvisoria dopo il primo tentativo in 1’29″421 precedendo di 59 millesimi Leclerc (con un treno di gomme usato in precedenza per un solo giro lento), di 182 millesimi Russell e di 187 millesimi Sainz. A seguire, con pneumatici usati, Norris 5° davanti a Perez e Hamilton, mentre Alonso aspetta per fare un solo time-attack. Ultimi minuti di fuoco, con l’olandese della Red Bull che si migliora e conquista la pole position in 1’29″179 (sfruttando anche una buona scia sul dritto) davanti a Leclerc, Russell e Sainz. Solo 5° Perez, poi Alonso, le McLaren di Norris e Piastri, 9° un deludente Hamilton.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP BAHRAIN F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:29.179 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.228 7

3 George RUSSELL Mercedes+0.306 6

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.328 6

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.358 6

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.363 5

7 Lando NORRIS McLaren+0.435 6

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.504 6

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.531 6

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.323 6

11 Yuki TSUNODA RB- – 4

12 Lance STROLL Aston Martin- – 4

13 Alexander ALBON Williams- – 4

14 Daniel RICCIARDO RB- – 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 4

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 2

17 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 2

18 Logan SARGEANT Williams- – 2

19 Esteban OCON Alpine- – 3

20 Pierre GASLY Alpine- – 3