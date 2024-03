F1, Sergio Perez: “Il secondo posto massimo risultato possibile”

La Red Bull riparte da dove era rimasta: dominio totale nella gara in Bahrain con la doppietta firmata da Max Verstappen, autore del Grand Chelem, la seconda posizione di Sergio Perez appena davanti alle Ferrari di Sainz e Leclerc.

Queste le impressioni nel post-gara di Checo Perez: “Penso che il secondo posto fosse il risultato migliore possibile. Era una gara complicata per la gestione delle gomme ed è importante aver rimontato dal quarto posto. Impareremo molto dalla gara di questa sera in vista del prosieguo della stagione ed è un ottimo modo per cominciare l’anno“.

“Ci sono stati problemi nel passare da una mescola all’altra, un po’ di scivolamento ed inoltre ci sono stati anche dei problemini con il freno motore, ma analizzeremo tutto quello che è successo stasera. Abbiamo un bello slancio e non vediamo l’ora di correre a Gedda“.