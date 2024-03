F1 oggi, GP Bahrain 2024: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 2 marzo, andrà in scena il GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Sakhir si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 16.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

In pole-position ci sarà la Red Bull del campione del mondo in carica, Max Verstappen. L’olandese è stato bravissimo ieri a interpretare al meglio il time-attack, precedendo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e la Mercedes del britannico George Russell. Il neerlandese, per quanto dimostrato nel corso dei test e delle prove libere, il favorito numero uno per il successo di tappa.

Leclerc cercherà di contrastarlo, magari grazie a una buona partenza e sfruttando l’effetto scia. Grande incognita per la Rossa sarà la gestione del passo gara. Nel 2023 la macchina di Maranello era decisamente aggressiva sulle gomme e ciò portava a un degrado importante prima del tempo. Vedremo se questa criticità si presenterà anche con la SF-24.

Il GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara, a partire dalle 21.35. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP di Sakhir.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2024 OGGI

Sabato 2 marzo (orario italiano)

Ore 16.00 F1, Gara (57 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); dalle 21.35 la differita in chiaro su TV8 della gara.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; dalle 21.35 la differita in chiaro su TV8.it della gara.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA F1 SU TV8

Ore 21.35-23.25 F1, Gara (57 giri) – Differita in chiaro