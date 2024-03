F1, Christian Horner: “Una super gara in un periodo duro per me e la mia famiglia”

Un risultato dal sapor di toccasana. Christian Horner ha vissuto settimane molto difficili per l’inchiesta interna avviata dalla Red Bull, in cui era accusato di aver tenuto un comportamento poco “adeguato” nei confronti di una dipendente. L’archiviazione è arrivata, ma gli echi delle polemiche non si sono spenti nel corso del week end del primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 in Bahrain.

Nel corso della seconda sessione di prove libere di Sakhir ai media, agli altri Team Principal e ai componenti della FIA è stata inviata una email anonima che conteneva le chat e altri documenti riguardanti Horner e l’altra persona coinvolta nel procedimento descritto. Un’azione volta a screditare il britannico, visto il suo ruolo nella scuderia di Milton Keynes.

Per questo, la doppietta realizzata oggi dall’olandese Max Verstappen e dal messicano Sergio Perez gli ha regalato un sorriso: “Questa è stata una super gara, l’inizio miglior possibile della stagione per noi. Una prestazione dominante da parte di Max e una grande prova anche da parte di Sergio. Una gara eseguita perfettamente dal team. Siamo rimasti sorpresi dal fatto che non tutti abbiano seguito la chance (di ‘tenersi’ due gomme soft nuove), forse questo ha distorto il finale di gara, ma avevamo un passo fantastico e le soft in una giornata fresca come questa hanno funzionato molto bene“, ha dichiarato al termine del GP ai microfoni di Sky Sport F1, dopo essersi goduto il podio sempre con la moglie Geri Halliwell accanto.

Entrando nello specifico, il manager è convinto che questo riscontro non sarà l’inizio di un dominio della Red Bull: “Abbiamo una grande macchina senza dubbio, ma credo che quest’anno saremo tutti più vicini. Oggi la temperatura era molto fresca, vedremo settimana prossima con il caldo e in un circuito cittadino. Sarà una sfida diversa e vedremo come andremo. Max oggi è stato silenzioso, così come il suo ingegnere, e onestamente è stata una grande prestazione da parte sua e del team. La prima di 24 vittorie? Dubito. Gli altri team sono cresciuti con le loro vetture, questa è solo la prima gara“.

A conclusione, il Team Principal della Red Bull ha voluto anche esprimere le sue emozioni, legate alla vicenda citata: “Ovviamente è stato un periodo complicato che ha messo a dura prova me e la mia famiglia, ma mi concentro sul team, sulle gare. Siamo partiti in modo meraviglioso e ciò testimonia il grande lavoro da parte di tutti i membri della squadra, uomini e donne, che hanno lavorato tantissimo per produrre questa macchina per partire nel miglior modo possibile“.