F1, Ferrari: cosa è cambiato rispetto al 2023? Distacco di Sainz dimezzato da Verstappen, ma gap ancora ampio

Sentimenti contrastanti in Ferrari dopo il GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2024 di F1. Nella tappa n.1 della stagione la Red Bull ha confezionato la sua doppietta, con Max Verstappen a dominare e Sergio Perez a fare da scudiero. Per la Rossa un terzo posto con lo spagnolo Carlos Sainz e un quarto con il monegasco Charles Leclerc.

Se si fa un confronto con quanto accaduto un anno fa su questa pista, il miglioramento di prestazione della Rossa è evidente, ricordando i 48″ rimediati da Sainz, rispetto ai 25″ di oggi da Max. La nuova vettura si è dimostrata seconda forza solida sul tracciato, con Leclerc ha chiuso ai piedi del podio e fortemente condizionato da un problema ai freni, senza cui avrebbe potuto potenzialmente lottare per la seconda posizione con Perez, prendendo anche come riferimento la simulazione del passo gara di giovedì.

Inoltre, a differenza dell’anno scorso, non c’è stato alcun crollo di gomme e il secondo passo gara migliore in pista è stato del Cavallino Rampante senza dubbio. Tuttavia, resta l’evidenza di un distacco ancora sensibile da Verstappen che Frederic Vasseur ha stimato sul 0.5 s a giro. A Maranello, magari, speravano questo fosse due decimi in meno, ma le qualità del neerlandese non le scopriamo certo oggi. Inoltre, sarà da capire la causa del problema avuto da Charles sulla SF-24, perché il ragazzo del Principato confidava di concludere in piazza d’onore in Bahrain per l’appunto.

Per cui, la sensazione è con questa macchina Sainz e Leclerc possano lottare sovente per il podio, se la squadra di Maranello riuscirà a portare degli aggiornamenti in maniera costante, partendo da una buona base, ma battere il tre-volte iridato appare decisamente complicato. Vedremo cosa accadrà su un circuito molto diverso come Gedda (Arabia Saudita), nel prossimo week end, dove il degrado termico non ci sarà su layout molto differente da Sakhir.