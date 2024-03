F1, Carlos Sainz: sorride: “Abbiamo anche tenuto il passo delle Red Bull nel finale…”

Carlos Sainz sa di aver fatto il massimo dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Bahrain, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Sakhir è andato in scena l’ennesimo monologo di Max Verstappen che ha dominato la gara in una maniera schiacciante, come al solito.

Il tre volte campione del mondo si prepara per cannibalizzare anche questo campionato precedendo il compagno Sergio Perez e proprio lo spagnolo che, soprattutto nel primo stint, ha messo in mostra estrema decisione nell’andare a superare Charles Leclerc e George Russell che si fermano in quarta e quinta posizione dopo una bella battaglia. Sesto Lando Norris, quindi Lewis Hamilton, Oscar Piastri e le due Aston Martin.

Al termine della gara di Sakhir, il pilota del team del Cavallino Rampante ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da David Coulthard. “Una bella gara. Mi sono sentito bene in pista. La partenza non è stata ideale, ma poi ho saputo gestire bene le gomme ed imporre il mio passo. Ho compiuto 3 sorpassi per salire sul podio, poi nel finale abbiamo anche tenuto il passo della Red Bull, un aspetto piacevolmente sorprendente. Non è abbastanza, certo, ma se ripensiamo ad un anno fa…”.

Il nativo di Madrid analizza poi la strategia scelta dal team emiliano: “Avevamo scelto di correre con soft-hard-hard, dato che le gomme dure ci permettono un feeling migliore. Danno meno degrado e quando vanno nella giusta temperatura di utilizzo permettono di spingere al massimo”.

A questo punto il prossimo appuntamento sarà già tra 7 giorni a Jeddah per il Gran Premio dell’Arabia Saudita: “Come andremo? Non è facile da dirsi. Con queste vetture ogni circuito è una sorpresa. Vedremo quale sarà il nostro livello. Penso che Red Bull e McLaren saranno competitive dato che un anno fa erano eccellenti nelle curve veloci, ma anche noi siamo migliorati sotto questo punto di vista”.