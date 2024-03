F1, anno nuovo, vecchia Red Bull. Verstappen inattaccabile nel GP del Bahrain. 3° Sainz, Leclerc in difficoltà

Max Verstappen completa un weekend semplicemente perfetto e domina il Gran Premio del Bahrain 2024, primo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fenomeno olandese ha siglato a Sakhir il quinto Grand Chelem (vittoria dalla pole position con il giro più veloce e guidando la gara dal primo all’ultimo giro) della carriera, dimostrando una superiorità schiacciante e rifilando distacchi abissali alla concorrenza.

Ottavo successo consecutivo (dopo i sette di fila a fine 2023) per il tre volte campione iridato, che si porta così a quota 55 affermazioni e 99 podi complessivi nella categoria. Verstappen, impressionante sul passo e sulla gestione delle gomme, ha trionfato davanti al compagno di squadra messicano Sergio Perez, che ha completato una significativa doppietta Red Bull effettuando una solida rimonta dalla terza fila in griglia.

Brusco risveglio per gli avversari del Drink Team ed in particolare per la Ferrari, che aveva dato ottimi segnali in qualifica sul giro secco non riuscendo però oggi ad insidiare l’egemonia del binomio Red Bull-Verstappen. La Scuderia di Maranello si è attestata come seconda forza in campo, archiviando un podio con Carlos Sainz (3° a distanza ravvicinata da Checo per tutto il GP) ed un quarto posto con Charles Leclerc, in grande difficoltà per dei problemi in frenata sulla sua SF-24.

Completano la zona punti George Russell in quinta posizione con la Mercedes davanti a Lando Norris, Lewis Hamilton, Oscar Piastri e alle deludenti Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Nessun ritiro e pochissime emozioni da segnalare a Sakhir nel primo GP della stagione 2024, in attesa di capire meglio le attuali gerarchie in altri contesti.

CLASSIFICA GP BAHRAIN F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+22.457 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+25.110 2

4 Charles LECLERC Ferrari+39.669 2

5 George RUSSELL Mercedes+46.788 2

6 Lando NORRIS McLaren+48.458 2

7 Lewis HAMILTON Mercedes+50.324 2

8 Oscar PIASTRI McLaren+56.082 2

9 Fernando ALONSO Aston Martin+74.887 2

10 Lance STROLL Aston Martin+93.216 2

11 Guanyu ZHOU Kick Sauber1 L 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

13 Daniel RICCIARDO RB1 L 2

14 Yuki TSUNODA RB1 L 2

15 Alexander ALBON Williams1 L 2

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1 L 3

17 Esteban OCON Alpine1 L 2

18 Pierre GASLY Alpine1 L 3

19 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1 L 2

20 Logan SARGEANT Williams2 L 3