VIDEO F1, GP Bahrain 2024: highlights e sintesi. Verstappen senza rivali, podio per Sainz

Il weekend perfetto di Max Verstappen. Il fenomeno comincia la stagione 2024 così come aveva terminato quella passata, dominando in lungo e in largo nel GP del Bahrain, prima tappa del Mondiale di F1. Una gara da manuale per il detentore del titolo che, per l’occasione, ha messo a referto il quinto Grand Chelem della carriera scavando un solco profondissimo sulla concorrenza (più di venti secondi dal primo inseguitore).

L’olandese ha dimostrato un passo gara impressionante, rinforzato da una gestione delle gomme d’alto profilo che gli ha consentito un attento controllo della situazione in tutti i 57 giri. Bene anche il secondo pilota della Red Bull Sergio Perez, al posto d’onore dopo una bella rimonta dalla terza fila.

Ancora tanto lavoro da fare per la Ferrari che sembra lontana dalla scuderia austriaca malgrado degli oggettivi passi in avanti rispetto allo scorso anno. La rossa ha potuto contare tuttavia sul terzo posto di Sergio Perez e del quarto di Charles Leclerc, rallentato da dei problemi in frenata che hanno compromesso tutta la gara.

Quinto posto poi per George Russell (autore di una vistosa sbavatura al quaranteseiesimo giro che ha aperto la porta a Leclerc) davanti alla McLaren di Lando Norris, a Lewis Hamilton ed Oscar Piastri. Non brillano malgrado gli ottimi preamboli le Aston Martin, complice la nona e la decima posizione di Alonso e Stroll.

Rivediamo insieme i momenti salienti del GP del Bahrain

GP BAHRAIN 2024: HIGHLIGHTS E SINTESI