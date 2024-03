F1, Frederic Vasseur ammette: “Speravamo di essere più vicini alla Red Bull, ma il miglioramento c’è rispetto al Bahrain 2023”

Un terzo e un quarto posto per la Ferrari nel GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Sakhir la Rossa ha colto il podio con lo spagnolo Carlos Sainz, mentre il monegasco Charles Leclerc ha chiuso immediatamente alle sue spalle anche per via di un problema ai freni. Doppietta della Red Bull, con l’olandese Max Verstappen a trionfare davanti al messicano Sergio Perez. In sostanza, Max ha ripreso da dove aveva terminato.

Il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha analizzato quanto è accaduto: “Ci aspettavamo di essere più vicini alla Red Bull di Verstappen, ma viste le circostanze è un risultato che può anche andare bene. Leclerc ha avuto un problema ai freni importante e la sua gara ne è stata fortemente condizionata, mentre Sainz non è partito bene, ma è comunque riuscito a rimontare. Certo siamo migliorati rispetto all’anno passato in Bahrain, ma il vantaggio di Max è ancora evidente, circa mezzo secondo al giro, lo abbiamo ridotto del 50%“, ha dichiarato Vasseur ai microfoni di Sky Sport.

“A differenza del 2023, partiamo da una base più solida in cui sappiamo quale direzione seguire per gli sviluppi, anche perché ricordiamo che la stagione scorsa con Carlos eravamo a 48 secondi. Dobbiamo però evitare di avere certi problemi, come quelli avuti con Charles, perché non ha potuto esprimere il suo potenziale e credo potesse lottare per la seconda posizione. Ha fatto, per questo, una grande gara“, ha aggiunto l’ingegnere francese.

Si pensa allora alla prossima gara di Gedda (7-9 marzo), in un round da giovedì al sabato per la concomitanza con il Ramadan: “Oggi abbiamo dimostrato di essere la seconda forza in pista, ma il nostro obiettivo è quello di lottare con la Red Bull. In Arabia Saudita troveremo condizioni molto diverse, su una pista con poco degrado e in cui si dovrà partire da zero in termini d’assetto“, ha concluso Vasseur.