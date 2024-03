F1, Max Verstappen: “Siamo andati oltre le nostre aspettative, ero in simbiosi con la RB20”

Ha iniziato da dove aveva lasciato Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull ha dominato il primo GP del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, Max ha trionfato, imponendo un ritmo inarrivabile per tutti gli altri piloti in pista.

Per il neerlandese è arrivato il 55° successo in carriera, a precedere il compagno di squadra della Red Bull, Sergio Perez, e lo spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz. Quarta posizione per l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc, afflitto da problemi ai freni.

La solita super prestazione di Verstappen che, dopo la pole-position di ieri, si è portato a casa il primo successo stagionale e il giro più veloce della gara in maniera regale. Un segnale preoccupante per gli avversari. “Penso che oggi sia andata meglio di quanto ci aspettassimo, la macchina è stata fantastica da guidare, non poteva esserci inizio di Mondiale migliore, vista la doppietta con Perez“, ha affermato il tre volte iridato.

“Mi sono sentito in perfetta simbiosi con la vettura e quando hai questa sensazione è bellissimo guidare. La partenza è stata molto buona, ho difeso l’interno della curva e poi mi sono concentrato sul mio ritmo“, ha aggiunto Max. Neanche il tempo di godersi questo successo, che la settimana prossima si competerà in Arabia Saudita e si seguirà lo stesso iter di Sakhir, per la concomitanza con il Ramadan (10 marzo).

“La stagione è molto lunga, è bello competere in questa parte del mondo. Un paio di giorni e poi ripartiremo“, ha concluso il n.1 della Red Bull.