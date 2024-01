LIVE Sinner-Djokovic, Australian Open 2024 in DIRETTA: il paladino d’Italia sfida l’imbattibile serbo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, prima semifinale degli Australian Open 2024. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), un confronto tanto atteso con l’altoatesino che tenta l’impresa “impossibile” contro l’asso serbo (n.1 del ranking ATP), nel suo giardino di casa.

Sinner sarà il paladino dell’Italia in una partita dai connotati molto particolari. Djokovic, infatti, è imbattuto dal 2018 nello Slam australiano e non ha mai perso nel proprio percorso agonistico in semifinale e in finale nelle sue precedenti partecipazioni. Un andamento simile a quello di Rafa Nadal al Roland Garros per continuità e rendimento. Non è un caso che Nole sia in serie vincente da 33 partite consecutive e non conosca il significato della parola sconfitta a questo punto del Major.

Si comprende da questo quanto sia difficile per Jannik affrontare un avversario del genere, nel suo luogo preferito dove si sente il re indiscusso. Da par suo, l’altoatesino viene da un percorso netto: cinque vittorie, senza mai aver perso un set e cedendo solo in due circostanze il proprio turno al servizio. Il 22enne di Sesto Pusteria arriva quindi con fiducia, anche sulla base di quanto accaduto negli ultimi mesi nelle sfide contro Djokovic. Ci si riferisce alle due vittorie nel Round Robin delle ATP Finals a Torino e della semifinale di Coppa Davis. Certo è che il serbo ha vinto il match più importante, la Finale del Master di fine anno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, prima semifinale degli Australian Open 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle 04.30 del mattino italiano (14.30 locali). Buon divertimento!

Foto: LaPresse