LIVE Medvedev-Zverev, Australian Open 2024 in DIRETTA: russo favorito nella seconda semifinale

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda semifinale degli Australian Open che vedrà opposto il russo Daniil Medvedev al tedesco Alexander Zverev. Diciannovesimo confronto diretto tra i due, con il moscovita avanti fino ad oggi per 11-7. Il vincente del match troverà in finale colui che trionferà nella prima semifinale, ovvero uno tra l’azzurro Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic.

Medvedev, ventisettenne di Mosca, arriva a questo appuntamento dopo aver superato in cinque set il polacco Hurcakz in un intenso quarto di finale. Anche ad inizio torneo il numero 3 del ranking ATP è stato costretto al quinto nell’incontro di secondo turno che lo ha visto impegnato contro il finlandese Ruusuvuori. Convincente invece la prova in cui è stato opposto al canadese Auger-Aliassime, piegato con un netto 3-0. Il russo proverà a spegnere gli entusiasmi di un avversario tornato ad altissimi livelli dopo il pesante infortunio patito al Roland Garros 2022.

Dal canto suo Zverev, ventiseienne di Amburgo, si presenta alle semifinali a margine della sorprendente vittoria sullo spagnolo Carlos Alcaraz. Anche il tedesco ha dovuto sudare per ben due volte venendo a capo di incontri durati 5 set. Zverev ha infatti superato in cinque parziali lo slovacco Klein ed il britannico Norrie, uscendo immacolato dai campi di Melbourne soltanto nel terzo turno contro l’americano Michelsen. Al tedesco servirà tenere un’alta percentuale di prime per evitare di affrontare scambi prolungati.

La seconda semifinale degli Australian Open 2024 tra Daniil Medvedev ed Alexander Zverev inizierà non prima delle 9.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

